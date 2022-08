Med prepirom ga je udaril z vrtnim orodjem

V torek, 23. avgusta, zjutraj, so bili novogoriški policisti obveščeni o sumu storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo na Goriškem, ena oseba je bila telesno poškodovana. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je v zasebnih prostorih ene od stanovanjskih hiš v Novi Gorici prišlo do spora med dvema moškima (oba stara 50 let). V nadaljevanju prepira je osumljenec z vrtnim orodjem, domnevno motiko, večkrat udaril in poškodoval drugega udeleženca spora (oškodovanca). Kasneje so poškodovanca zaradi telesnih poškodb po različnih delih telesa na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O kaznivem dejanju je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Novogoriški kriminalisti so 50-letnega osumljenca kaznivega dejanja izsledili istega dne v popoldanskih urah in mu odvzeli prostost. V sredo so ga privedli in izročili v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor v solkanskih zaporih. Osumljen je kaznivega dejanja uboja oziroma poskusa tega kaznivega dejanja, ki zapor od pet do petnajst let.