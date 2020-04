Med prvimi strankami tudi deklica, ki je v karanteni že prebrala 11 knjig ...

Marsikatera bolečina, zlasti duševna, lahko začasno mine ali se vsaj omili ob branju. Knjige nas v hipu popeljejo v svetove in zgodbe drugih ljudi, v katere se vživimo in nekaj časa odmislimo to, kar nas obdaja. Kdo ve, če je premier Giuseppe Conte imel v mislih tudi to, ko je dovolil ponovno odprtje knjigarn in papirnic ... Na podlagi uredbe, ki jo je podpisal v petek, so včeraj tudi v Gorici ponovno odprli skoraj vse knjigarne, med njimi tudi edino slovensko knjigarno v mestu.

PRIHAJA ČRNI OBROČ

Katoliška knjigarna na Travniku je že v veži dajala strankam na razpolago rokavice za enkratno uporabo. Kdor je vstopil, je moral seveda imeti na sebi zaščitno masko. Včeraj dopoldne so sprejeli prve obiskovalce. »Spraševali so nas po raznih potrebščinah za pisanje, torej po stvareh, ki jih običajno nabavimo v papirnici. Kar se tiče knjig, pa lahko prodajamo le to, kar imamo trenutno v trgovini. Imamo namreč težave z naročili in dostavo iz Slovenije,« pravi prodajalka Betty Maraž. Katoliška knjigarna je odprta po običajnem urniku, torej od 8.30 do 12.30 in od 15.30 do 19. ure, njeni dve prodajalki, ki sta bili doslej na čakanju, se v njej vrstita. Stranke morajo, kot omenjeno, biti zakrite z zaščitnimi maskami, natakniti si morajo rokavice in se držati varnostne razdalje. Pred pultom so tudi namestili trak, ki zamejuje in zaščiti tako prodajalko kot kupce. »Na splošno pa se ljudje držijo pravil,« dodaja Betty Maraž. Dostavlja knjigarna tudi na dom? »Nekaj smo že poslali, sicer po pošti,« razlaga prodajalka. Čeprav večine knjižnih novosti trenutno ne morejo prejemati, pa se ta teden obeta vsaj ena. »Prejeli bomo pošiljko novega romana Marija Čuka Črni obroč, ki je posvečen požigu Narodnega doma,« napoveduje Betty Maraž.

V KNJIGARNO LE PO TRI OSEBE

Stranke spet sprejemajo tudi v knjigarni Ubik na Verdijevem korzu. Na svoji Facebook strani so včeraj zjutraj napovedali odprtje in strankam razložili pravila, ki se jih morajo držati za vstop v knjigarno. Do nadaljnjega bo knjigarna odprta od 9. do 13. in od 15. do 19. ure, razen ob nedeljah in praznikih. Poleg obvezne zaščitne maske in upoštevanja varnostne razdalje so še odločili, da bodo v knjigarni naenkrat sprejemali le tri osebe. »Odziv je bil precej dober, glede na razmere. Seveda števila ljudi ne moremo primerjati s časom pred epidemijo. Ljudje pa prihajajo, in so zelo dovzetni za vsa pravila. V vhodu smo strankam dali na razpolago razkužilni gel za roke,« nam je razložil prodajalec Diego. Ali se v knjigarni lahko prosto sprehajamo, nas tudi zanima: »Odločili smo se, da zapremo en del knjigarne, drugače pa se stranke lahko sprehajajo, vendar prosili smo jih, naj se knjig ne dotikajo. Če rabijo pomoč, smo jim na razpolago,« dodaja Diego. Če bralec si želi knjige, ki je trenutno nimajo? »K sreči imamo distributerja, ki nam še vedno dostavlja blago. Drugače smo razmišljali tudi o dostavi na dom, vendar je bil postopek zaradi značilnosti naših pogodb preveč kompliciran, zato smo zamisel morali opustiti. Drugače smo vsi štirje zaposleni na delu, a z nekoliko skrajšanim urnikom. Vsak dela pol dneva. Delamo manj, a delamo vsi,« zaključuje Diego iz knjigarne Ubik.

DAVID QUAMMEN PRIVLAČI

Dostavo na dom pa uresničujejo pri knjigarni LEG, prav tako na Verdijevem korzu. »Začeli smo pred nekaj dnevi, zdaj jo bomo še dodatno promovirali. Trgovina, ki smo jo pred ponovnim odprtjem v celoti razkužili, pa bo za zdaj odprta ob torkih, četrtkih in sobotah samo v jutranjih urah,« pravi Adriano Ossola. Včerajšnji obisk v knjigarni je bil po njegovih besedah »zmeren«. Ali stranke povprašujejo po kaki posebni knjigi, nas je še zanimalo. »Delo Spillover: L'evoluzione delle pandemie avtorja Davida Quammena je trenutno med najbolj iskanimi. Kot pove že sam naslov, v tem esejističnem delu Quammen obravnava viruse, ki nastajajo v živalskem svetu in opravijo preskok na ljudi. Knjiga pa je izšla leta 2014, torej pred vsem tem, kar danes doživljamo,« opozarja Ossola.

MLADA »KNJIGOŽERKA«

V Nunski ulici pa ima svojo trgovino z rabljenimi knjigami Daniela Modula. »Zdi se mi, da je odprtje knjigarn pozitivna poteza: v Gorici imamo osem knjigarn, kar kaže, da ljudje radi berejo. Tudi k meni so prve stranke prišle že v jutranjih urah. Med njimi je bila deklica, ki je v enem mesecu že prebrala enajst knjig ... Sama sem zadovoljna, saj mi je v veselje, da lahko strankam dajem tudi bralne nasvete,« pravi lastnica knjigarne v Nunski ulici. »V tem delu mesta sicer že v normalnih razmerah ni posebnega vrveža, vendar bo moralo zaradi omejitev več ljudi ostati v Gorici; če se bodo podali na sprehode, bodo morda prišli tudi mimo knjigarne ... « razmišlja Daniela Modula. Njena knjigarna je po novem odprta od 9.30 do 12.30 in od 16.15 do 19. ure.

ZA ZDAJ RAJE DOSTAVLJAJO

Med ostalimi knjigarnami v Gorici sta včeraj odprli tudi knjigarni Faidutti in Antonini, odločitev proti toku pa so sprejeli v knjigarni Voltapagina na Verdijevem korzu. Na svoji Facebook strani, kjer že nekaj dni obveščajo o storitvi dostave na dom, so strankam tudi pojasnili, da kljub omilitvi ukrepov ne bodo odpirali trgovine. »V tem trenutku, ko je geslo “Ostanite doma” še vedno pomembno, se sprašujemo, po kateri logiki imajo lahko ljudje dovoljenje, da zapuščajo svoj dom zato, da grejo po knjigo. To lahko namreč postane razlog, da se hodi ven,« so zapisali lastniki knjigarne Voltapagina in pristavili, da bodo zato še naprej izkazovali bližino kupcem s tem, da jim bodo knjige dostavljali na dom.

Če je vlada ukrepe omilila in dovolila odprtje knjigarn, bi si človek mislil, da je torej nakup knjige postal tehten razlog za zapuščanje doma. »Po logiki naj bi bilo tako. Vendar upravičeni razlogi za zapuščanje doma so še vedno isti. Po vsej verjetnosti, kakor so pred časom z okrožnico razjasnili glede molitve v cerkvi, je tudi obisk knjigarn dovoljen, vendar na poti na delo, v trgovino ali po nujnih opravkih,« pravi poveljnik lokalne policije Marco Muzzatti. Ali lahko starš pelje otroka v knjigarno, nas še zanima: »Pravila še vedno omenjajo “individualne” premike, torej načeloma naj ne bi bilo dovoljeno. Če pa nam bodo z ministrstva posredovali drugačna pojasnila, jih bomo seveda upoštevali,« zaključuje Muzzatti.