Med službo hodili v trgovine, urade in v lokale

S službenimi avtomobili so takrat, ko bi morali biti v službi, hodili domov, v trgovine, urade, bare, restavracije in drugam. Goriški finančni policisti so pod vodstvom namestnikov javnega tožilca Laure Collini in Paola Ancore razkrinkali nezakonito početje pet oseb, zaposlenih pri službi za vzdrževanje zdravstvenega podjetja Asugi. V obdobju izrednih razmer zaradi covida je pet zaposlenih opravilo več kot 5000 kilometrov s službenimi vozili in posvetilo kar 230 ur dejavnostim, ki niso bile vezane na službene zadolžitve - vse to pa so počeli med službo.