Med tujimi trgovci v Gorici največ Kitajcev, Slovencev in Maročanov

V Gorici je med tujimi trgovci največ Kitajcev, za njimi pa so Slovenci in Maročani. Tako izhaja iz podatkov, ki jih zbira statistični urad Trgovinske zbornice za Julijsko krajino.V drugem trimesečju letošnjega leta je v goriški občini v trgovskem sektorju bilo vpisanih 18 kitajskih državljanov, isto število jih je bilo tudi aktivnih. Podatek se ni spremenil, če ga primerjamo z istim obdobjem v letu 2018. Drugi najštevilčnejši tuji državljani so Slovenci: vpisov v trgovinsko zbornico je 13, aktivnih posameznikov pa 11. Število Slovencev se je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta povišalo za tri osebe. Za dve osebi pa se je povečalo skupno število posameznikov iz Maroka, ki se v Gorici ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo. Lani jih je bilo devet, letos pa enajst.

Kljub temu pa je v Gorici več tujih podjetnikov, saj zgoraj omenjeni podatki vključujejo le trgovine (vse razen prodaje avtomobilov), ne pa tudi obrtniških in gostinskih dejavnosti. Kitajski državljani, na primer, imajo v Gorici več šiviljskih in frizerskih dejavnosti, njihovo število je torej zagotovo večje od zgornjega.