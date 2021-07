Med učenjem ga je sproščalo igranje kitare

»Niti v najbolj optimističnih sanjah ne bi pričakoval takšnega uspeha,« pravi zlati maturant na goriškem znanstvenem liceju Simona Gregorčiča Tomaž Cotič, ki si je ob zaključku maturitetnega izpita poleg najvišje ocene zaslužil tudi pohvalo. Med pripravo na maturo si je za sprostitev večkrat zaigral na kitaro, po končanem ustnem nastopu pa si je končno oddahnil.

»Ob koncu kolokvija sem bi res vesel, sprostila se je vsa napetost. Končala se je življenjska doba,« je maturitetno izkušnjo opisal 18-letni Tomaž Cotič z Vrha, ki je pred komisijo stopil z uvodno nalogo o elektromagnetizmu. Zlati maturant je odbojkar pri goriškem športnem združenju Olympia, kjer igra v C-ligi, in pri sovodenjskem športnem združenju Soča v kategoriji do 19. leta starosti. Svoj prosti čas posveča tudi skavtizmu; v preteklosti je igral na violino, zaradi preštevilnih obveznosti pa je to opustil.

Tomaž Cotič je svoj ustni izpit – kot že omenjeno – začel z elaboratom iz fizike in matematike, kjer je analiziral premikanje protona v električnem in magnetnem polju. Pri slovenščini je analiziral pesem Edvarda Kocbeka, v tretjem delu ustnega nastopa pa je fotografijo urbanističnega načrta Barcelone iz leta 1859 moral povezati z italijanščino, umetnostno zgodovino in angleščino.