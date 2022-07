Med umetnostjo in geometrijo

Do 25. avgusta je v razstavni veži Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici na ogled svojevrstna likovna razstava z naslovom Geometrija v umetnosti z »Zahoda«. Posebnost prikaza je v tem, da so vsa razstavljena dela geometrijsko strukturirana in se ljubitelju umetnosti ponudijo v različnih izraznih zasnovah: akril na platnu in lesu, digitalni tisk, barvni sitotisk, koralni apnenec, aerografija na valoviti lepenki, oglje na papirju, flomastri in barvni svinčniki na papirju, visoki tisk, iglični tiskalnik, intarzija iz papirja in verjetno še kakšna tehnika, ki avtorju omogoči, da svoje videnje sporoči gledalcu. Likovnih ustvarjalcev, ki so dali na ogled svoja dela, je enajst in vsi prihajajo iz zahodnih predelov slovenskega govornega območja. Največ jih prihaja iz zamejstva, eden je doma v hrvaški Istri, ostali pa so iz Vipavske doline ali s Postojnskega.

Z geometrijo zasnovanimi umetniškimi stvaritvami so razstavne prostore centra Bratuž napolnili umetniki Beti Bricelj, Avgust Černigoj, Matjaž Hmeljak, Danilo Jejčič, Janez Lenassi, Sandi Renko, Katja Sorta, Eduard Stepančič, Franc Vecchiet, Sebastijan Vojvoda in Edvard Zajec. Dela je zbral Denis Volk iz Sežane, sicer kurator in umetnostni zgodovinar. Kot je sam povedal, so dela za goriško razstavo posodili avtorji ali zasebni zbiratelji ter KB 1909 iz Gorice, Zadružna Kraška Banka Trst Gorica, Mednarodni grafični likovni center Ljubljana in Nova Kreditna banka Maribor.