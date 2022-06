Med večernim neurjem voda zalila podvoz

V severo-vzhodnem delu goriške pokrajine se je v četrtek pod večer razbesnelo silovito neurje. Največ dežja je padlo v Koprivnem, kjer se je v vodomeru meteorološke postaje deželne agencija Arpa nabralo 62 milimetrov vode. Veter je odlomil številne veje in podrl tudi nekaj dreves, tako da so imeli goriški gasilci kar nekaj dela. Skupno so opravili okrog dvajset intervencij, s katerimi so zaključili okrog druge ure ponoči.

V Gorici je padlo kakih dvajset milimetrov dežja, v nekaterih predelih občine tudi kaj več, medtem ko v Laškem in v Doberdobu ni padla niti ena kapljica dežja. V goriški občini so bili na delu tudi pripadniki civilne zaščite; meteorna voda je zalila podvoz v Ulici Collodi v Ločniku, ki je bil zatem nekaj časa zaprt za promet.