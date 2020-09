Mednarodna žirija je na delu

Šestčlanska mednarodna žirija, ki bo izbrala najboljši arhitekturni projekt za ureditev Trga Evrope in obmejnega območja med Solkanom in Rožno Dolino, je v sredo prispela na Goriško. Včeraj zjutraj so jo na Trgu Evrope sprejeli goriški župan Rodolfo Ziberna, deželni svetnik Diego Bernardis, Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo na goriški občini, vodja kabineta župana Nove Gorice Gorazd Božič, direktor EZTS GO Ivan Curzolo in ekipa GO! 2025, ki vodi kandidaturo Nove Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025.

»Zavedamo se, kaj dobra arhitektura lahko naredi za ta prostor, 56 prispelih predlogov pa vzbuja upanje, da se bo našla ustrezna rešitev,« je na jutranjem sprejemu poudaril Rodolfo Ziberna in ekipi zaželel uspešno delo, pri čemer se mu je pridružil tudi Gorazd Božič. Ivan Curzolo, direktor EZTS GO, je v nadaljevanju izrazil veselje, da je natečaj, kljub pandemiji novega koronavirusa, prišel do te točke.

Koordinatorka kandidature, Vesna Humar, je v nadaljevanju predstavila idejo Epicentra na Trgu Evrope, od koder se kot žarki širijo vsebinski elementi kandidature za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. »Trg je simbol naše kandidature, ki smo jo poimenovali GO! Borderless. Kandidaturo za EPK vidimo kot korak naprej k temu, kar bi radi tukaj dosegli: sobivanje dveh mest kot eno samo kombinacijo evropskega duha, čezmejnega mesta, ki je prijetno za prebivalce in zanimivo za obiskovalce,« je povedala. »Potrebujemo dober projekt, ki vam bo pomagal pri kandidaturi za EPK. Mislim, da je to zelo pomembno, še posebno v današnjih časih, ko lahko vidimo, da vzajemna evropska ideja ni več tako močna in doživlja težek trenutek,« pa je poudaril Roger Riewe, ki predseduje mednarodni komisiji arhitektov.

V soboto bo komisija pripravila zaključno poročilo, objava zmagovalca pa bo prihodnji teden.