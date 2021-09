Medse vabijo zamejske podjetnike

Na Primorskem tehnološkem parku (PTP) so odprte prijave v brezplačno Gostartup akademijo. Nanjo se lahko prijavijo lastniki perspektivnih podjetij ali motivirane osebe z ambicioznimi projekti. Letos si želijo k sodelovanju še posebej povabiti podjetnike iz zamejstva, saj po dosedanjih izkušnjah opažajo, da takšno sodelovanje lahko pripelje do zelo pozitivnih rezultatov. Prijave zbirajo do 23. septembra, program bo potekal v oktobru in novembru.

»Za ta korak smo se odločili na podlagi dosedanjih izkušenj, v PTP prihaja na delo veliko Italijanov in Slovencev, ki živijo v Italiji. Mešanje kultur in različnih načinov dela daje dodano vrednost in nov pogled na poslovni svet. Poleg tega smo ugotovili, da v Gorici takega podpornega okolja ni. Zato je to gotovo dobra priložnost za podjetnike, ki imajo nov produkt ali storitev,« pravi direktorica PTP, Tanja Kožuh. Poleg tega je širjenje navzven lahko prvi korak k internacionalizaciji PTP. »Če bomo znali pritegniti najprej Slovence v zamejstvu, bomo lahko z naslednjim korakom pritegnili tudi Italijane in ne nazadnje podjetnike iz drugih držav, da pridejo v ta prostor. Konec koncev ni pomembno, kje ustanovijo podjetje, ali v Gorici ali v Novi Gorici, to je enoten prostor,« dodaja Kožuhova.

Elija Fajt iz Gorice se je po študiju gospodarskega inženiringa na Univerzi v Novi Gorici odločil za udeležbo na startup vikendu, ki ga je organiziral PTP. »Tam sem spoznal prve konkretne veščine podjetništva, pa tudi mentorje in podjetnike. Tedaj sem bil zaposlen v Italiji v drugih branžah, za zaključek študija na univerzi pa sem moral opraviti prakso. Na podlagi stikov, ki sem jih vzpostavil na startup vikendu, sem se povezal s podjetjem Led Lux, ki deluje v prostorih PTP,« pripoveduje Elija, ki je v tem podjetju po opravljeni praksi tudi ostal. Najprej se je za nekaj let preselil v Novo Gorico, pred kratkim pa se je vrnil v Gorico, saj so stanovanja tam cenejša, pravi. Ko se je leta 2014 pridružil omenjenemu podjetju s slovensko-italijanskim lastništvom, je to imelo pet zaposlenih, danes jih je že skoraj štirideset. V tem času je Elija že sodeloval pri raznih projektih PTP, bodisi kot mentor v šolah za podjetnike, bodisi kot del komisije v projektu za mlade Popri.