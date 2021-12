Medved predaleč, da bi ga posneli

V Gabrjah so prejšnjih teden zagledali medveda, vendar je bil tako daleč, da ga niso uspeli fotografirati. Kosmatinca so okrog 14.30 opazili na travniku med Vipavo in nekdanjo gostilno Pri Tomažu; moški ga je nekaj časa opazoval z daljnogledom, nakar je kosmatinec izginil med grmičevjem na bregu reke. Na kraj so prišli karabinjerji in pripadniki gozdne policije, ki so si ogledali območje, vendar medveda ni bilo več na spregled.

»Lani in tudi predlanskem smo nekajkrat že zaznali prisotnost medveda v Gabrjah in okoliških krajih, saj so s silo odprli nekaj čebeljih panjev. Zaradi sprememb v naravnem okolju gre za nekaj povsem pričakovanega; ko se v določenem kraju pojavi jelen, mu sledita volk in medved. V zadnjih letih se je populacija jelena v naših krajih zelo dvignila, medtem ko je srn veliko manj – tudi zaradi vse bolj množične prisotnosti šakala, ki jih pleni,« pojasnjuje gabrski lovec David Lakovič, po katerem so spremembe v naravnem okolju posledica vse večje zaraščenosti Krasa. »V gozdu ni več slišati ropota motornih žag; nihče več ne žaga drv v gozdu, ki je vse bolj zaraščen, tako da so življenjski pogoji za medveda vse boljši,« še pravi Lakovič in opozarja, da medvedje lahko v enem dnevu opravi tudi po več deset kilometrov. »Medved gre in pride,« pojasnjuje naš sogovornik.