Megla zakrila ognjemet

Gorica je bila med redkimi mesti v Italiji, kjer je prehod iz starega v novo leto spremljal ognjemet, vendar je bila megla tako gosta, da je bil komaj viden. Na Travniku se je pred polnočjo zbralo nekaj sto ljudi, ki so približno polurni ognjemet spremljali pod budnim očesom redarjev, policistov in karabinjerjev. Pripadniki sil javnega reda so opozarjali ljudi, naj se držijo varnostne razdalje in naj se na trg ne odpravljajo s steklenicami in steklenimi kozarci.

Goriška občina je v ognjemet – zanj je poskrbelo podjetje Pirotecnica Poleggi iz Viterba – vložila približno devet tisoč evrov.