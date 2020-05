Meja na Erjavčevi spet odprta, a le za nujne primere

Na kontrolnih točkah na Erjavčevi-Škabrijelovi in v Neblem-Jenkovem je od danes zjutraj spet možen prehod meje. Na Erjavčevi so mejni prehod odprli ob 6., zaprli pa ga bodo ob 21. uri. Mejo lahko še vedno prehajajo samo osebe, ki imajo za to nujne razloge: zaradi službe oz. nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter po novem tudi za obisk ožjih družinskih članov, a samo v nujnih primerih.

Prehod čez mejo bo dovoljen osebam, ki imajo zaradi zgoraj navedenih razlogov potrdilo lokalne skupnosti. Na Mestno občino Nova Gorica se lahko za potrdilo obrnejo le občani, ostali pa morajo za potrdilo zaprositi na občini prebivališča. Obrazec za oddajo vloge na novogoriško občino je dostopen na občinski spletni strani.

V poznih jutranjih urah na Erjavčevi gneče ni bilo. Redki avtomobili so se ob prihodu iz italijanske strani najprej ustavili pri italijanskih policistih, ki so jih, če je bil razlog za prehod meje utemeljen, spustili naprej k slovenskim policistom. Ti so potnike spet kontrolirali, marsikoga pa so zavrnili, da je moral obrniti avto in se spet vrniti v Gorico.