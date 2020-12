»Meje so preteklost«

Bevkov trg, Raštel, Travnik, Trg Evrope/Transalpina ... so podobe novogoriško-goriškega čezmejnega prostora, ki jih je ekipa GO!2025 včeraj predstavila mednarodni komisiji. Ta bo čez slab teden odločila, katero izmed štirih slovenskih mest bo leta 2025 postalo Evropska prestolnica kulture. Del ekipe smo včeraj prestregli na trgu obeh Goric, kjer sta se v živo javljanje s terena vključila župana Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna.

Župana sta komisiji pojasnila simbolni pomen trga za skupen urbani prostor obeh mest ter orisala vpliv, ki bi ga Evropska prestolnica kulture imela na pospešek gospodarstva in turizma v širšem čezmejnem prostoru. Ziberna je posebej poudaril, da sta Gorici tudi v mislih ljudi združen prostor, ki ga tako naslavljajo tudi v vsakdanjem medsebojnem komuniciranju. S pomočjo tega naziva bi mesti dobili novo priložnost, je prepričan goriški župan. Miklavič je bil izzvan z vprašanjem, ali občani poznajo projekt EPK in ali čutijo integracijo mesta. »Občani projekt poznajo. Zadnje tedne me ljudje ustavljajo na cesti, da bi mi zaželeli srečo pri kandidaturi. Ljudje jo dojemajo kot veliko čast in prednost za ta prostor,« je odgovoril Miklavič in se v odgovoru na drugi del vprašanja vrnil na pomladni čas, na prvi val epidemije, ko je skupni trg delila mreža: »Pravi dokaz, da ljudje obeh mest čutijo to območje kot skupen urbani prostor je ta, da so se srečevali ob tej ograji, si izmenjevali stvari čez njo, ob njej obeleževali rojstne dneve ... Ko je bila meja zaprta s pregradami, se je življenje preselilo tja. To je dokaz, da so zapore zaustavile običajen tok življenja med mestoma.« Z vprašanji se je v javljanje vključila tudi komisija, ki jo je zanimalo, kako vidita župana vpliv letošnjega leta na EU in evropske meje in kakšna je izkušnja tega prostora. »Letošnje leto je bilo pomembno in sporočilo je prišlo natanko od tukaj,« je na skupnem trgu obeh Goric odgovoril Miklavič in dodal: »Sporočilo tega prostora je, da meje niso več način reševanja naših težav.« »Ne samo Evropa, tudi naši vladi v Rimu in Ljubljani se nista zavedali, v kolikšni meri je ta prostor prepleten. Naše sporočilo je, da težave lahko premagamo skupaj,« je zaključil Ziberna.