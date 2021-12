Mejne vrednosti je treba po potrebi poostriti

Mobilna merilna postaja, s katero bo slovenska državna agencija za okolje ARSO na predlog novogoriške mestne občine izvedla celoletne meritve kakovosti zraka in prašnih usedlin v okolici solkanske Livarne, je postavljena, in sicer na območju bližnje Mostovne. Za bolj usmerjene meritve so se namreč odločili na podlagi rezultatov, pridobljenih med merjenjem na treh merilnih mestih v Solkanu od lanskega oktobra do letošnjega marca. Na vseh treh merilnih mestih so bile v prašni usedlini izmerjene povišane koncentracije aluminija, železa in delno tudi cinka, na merilnem mestu na Prvomajski ulici pa je bila še dodatno izmerjena prisotnost nekaterih drugih kovin.

»Po dosedanjih meritvah se nekaj zaznava, a rezultati niso v nasprotju s predpisi. Naša državna agencija, ki je pristojna za okolje, sedaj sama meri kakovost zraka na območju Livarne. Prepričali pa smo jih na osnovi meritev, ki jih je naročila občina. Skratka, dobili smo rezultate, ki so ARSO prepričali, da je območju Livarne vredno nameniti pozornost,« je zadevo pokomentiral novogoriški župan Klemen Miklavič. Pomembna in pomenljiva je tudi njegova naslednja zaveza: »Na koncu postopka bomo državo – in ravno zato je prav, da je tukaj ARSO – opozorili, da je treba mejne vrednosti poostriti.