Mejni prehod na Škabrijelovi spet odprt

Glavna prometna povezava med središčema Gorice in Nove Gorice, Škabrijelova ulica s tamkajšnjim mejnim prehodom, je od včeraj spet odprta za motorni promet. Podjetje Irisacqua je namreč zaključilo obnovo vodovodnega omrežja, nakar je podjetje Cicuttin poskrbelo še za preplastitev cestišča.

Ulica in mejni prehod, skozi katerega se Goričani in Novogoričani zelo radi peljejo pri prehajanju iz enega mesta v drugo, sta bila zaprta od oktobra. Sprva je bilo predvideno, da bo zapora trajala do konca leta, dela pa so se nato zavlekla. V prejšnjih dneh so zaradi del zaprli tudi mostič, ki povezuje parkirišče (zdaj gradbišče) v Ulici Catterinijev s Škabrijelovo ulico in se ga radi poslužujejo tako pešci kot kolesarji.