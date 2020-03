Mejni prehod še vedno obremenjen, v postajališču Sdag so mesta še na voljo

Na parkirišču tovornega postajališča Sdag pri Štandrežu naj bi bilo še od 150 do 200 prostih parkirnih mest. Razmere na samem mejnem prehodu pa so za šoferje tovornjakov in avtomobile čedalje bolj kritične. »Promet se premika zelo, zelo počasi, zaradi česar je kolona na avtocesti vedno daljša,« pravi izvršni direktor podjetja Sdag, Giuliano Grendene. Ob 16. uri je bila dolga do Sovodenj. »Zdi se mi, da se šoferji tovornjaki vsekakor raje odločajo, da gredo nazaj in se preusmerijo v pot preko Avstrije. Tu pri nas se jih ni še ustavilo toliko, kolikor smo jih pričakovali, verjetno zato, ker se bojijo, da ostanejo tu do ponedeljka. Jutri popoldne ob 16. uri se namreč začne prepoved prometa za tovorna vozila, ki traja potem tudi v nedeljo,« ocenjuje Grendene.

Goriški župan Rodolfo Ziberna pa se je z dopisom obrnil na deželno in državno vlado, saj je po njegovem mnenju nesprejemljivo, da se morajo s posledicami »neupravljanja razmer s strani evropskih institucij« soočati na lokalni ravni. »Vsaka država, zgleda, trenutno odloča po svoje tudi glede upravljanja meje, kot da bi šengenski sporazum ne obstajal več,« se jezi Ziberna.