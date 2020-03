Mejo prečkajo brez težav samo Slovenci

Po jutranji prometni konici, ko je kolona tovornjakov od mejnega prehoda pri Vrtojbi segala do krožišča pri Štandrežu, so se razmere nekoliko umirile. Promet se počasi premika, kolono tovornih vozil je mogoče opaziti “le” na avtocesti, ki iz Italije pelje v Slovenijo. Pri mejnem prehodu policisti in zdravstveni delavci merijo vročino vsem tujim šoferjem tovornjakov, v Slovenijo pa jih spustijo samo v primeru, da morajo blago raztovoriti v Sloveniji. Prehod skozi Slovenijo v druge države - Hrvaško, Madžarsko, Avstrijo, Srbijo itd. - ni dovoljen. Za slovenske šoferje tovornjakov in slovenski potniški promet pa omejitev naj ne bi bilo.