Meketajoča turistična znamenitost (video)

V Sovodnjah imajo novo turistično znamenitost: meketajočo čredo ovac, ki se pase na travnikih med Sočo in vasjo. Tako v soboto kot v nedeljo si je osemsto ovc in še približno enkrat toliko jagenjčkov prišla ogledat množica ljudi. Veliko je bilo družin z otroki, prišli so tudi kmetje in ljubitelji živali iz vseh okoliških krajev, mnogi so se z ovcami fotografirali in zatem posnetke objavili na najrazličnejših socialnih omrežjih.

Kot smo poročali v prejšnjih dneh, ovce so v Sovodnje prišle prejšnji petek in bodo ob robu vasi ostale nekaj dni, nakar jih bodo premaknili na goriško letališče, kjer se bodo pasle približno tri tedne. Zatem se bodo odpravile proti Plodnu - Sappadi, kamor bodo dospele v začetku poletja, ki ga bodo preživele na planini Fleons. Septembra se bodo začele vračati v nižino, tako da se bodo med prihodnjo zimo spet pasle v nižinskih predelih videmske pokrajine vse do Palmanove. Vso pot bodo opravile peš in med potjo popasle najrazličnejše travnike, ki bi jih drugače zaraslo rastlinje. Glavni pastir Ioan Stefu nam je v prejšnjih dneh pojasnil, da čredo spremlja že deset let in da so letos med svoje postanke prvič vključili tudi Sovodnje in goriško letališče, potem ko že nekaj let obiskujejo Romans in Gradišče.

Čredo spremlja osem pastirskih psov raznih pasem, ki imajo različne naloge; dvema pastirjema in pastirici pri vodenju črede najbolj pomagata borderska ovčarja. Ko opazita, da se nekaj ovc preveč oddali od črede, takoj stečeta do njih in jih z glasnim lajanjem prepričata, da se spet pridružijo drugim. Medtem ko borderska ovčarja tekata za ovcami, zlasti maremanska ovčarja opazujeta, kaj se dogaja v okolici. V soboto in nedeljo sta bila malce razdražena, ker so si nekateri prišli ogledovat čredo ovac v družbi svojih hišnih ljubljenčkov. Pastir Ioan je imel kar nekaj dela, da je lastnike psov opozarjal, naj se držijo na primerni razdalji od črede in naj vodijo svoje pse na povodcu.

»Ko sem jaz z ovcami, ni težav; ko me ni, naši pastirski psi takoj poskrbijo za zaščito črede pred nevarnostjo, ki jo seveda lahko predstavlja tudi hišni pes,« je obiskovalce svaril Ioan. Kdor si bo v prihodnjih dneh ogledal čredo, naj raje pusti svojega psa doma oz. naj se z njim ne približa ovcam.