Melanom lahko doleti tudi zelo mlade osebe

Maj je mesec ozaveščanja o melanomu, »črnem« raku kože. Novogoriško društvo ko-RAK.si se že vrsto let posveča preventivi tudi na to temo in v ta namen organizira okrogle mize in posvete ter brezplačne preglede kožnih znamenj. »Vsako leto se na teh preventivnih pregledih pri okoli desetih odstotkih oseb izkaže, da imajo nevarno znamenje, ki zahteva nadaljnjo obravnavo,« pravi Marko Vudrag, predsednik omenjenega društva.»Na Goriškem imamo veliko sonca in vzrok za nastanek melanoma je velikokrat prav zaradi izpostavljanja sončnim žarkom. Kožni raki so v porastu, v Sloveniji je to najpogostejša oblika raka, zabeležimo tudi do 3000 primerov na letni ravni,« pojasnjuje Vudrag. Tudi najnevarnejši med kožnimi raki, maligni melanom, je lahko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato strokovnjaki s tega področja poudarjajo pomen preventive, ozaveščanja in samopregledovanja. »V slovenskem prostoru imamo letno več kot šesto primerov malignega melanoma, okoli šest do osem odstotkov primerov beležimo na Goriškem. Umrljivost zaradi te oblike kožnega raka je še vedno visoka, petina ljudi namreč umre,« še dodaja Vudrag.Ali je epidemija novega koronavirusa vplivala na odkrivanje melanoma, je še prezgodaj ugotavljati, to bo s časom pokazala statistika, pravi specialistka splošne medicine, Maja Pavlin Klemenc. Opozarja, da se kožni rak lahko pojavi tako na predelih telesa, ki so bolj izpostavljeni soncu, pa tudi tam, kjer niso. Še posebej morajo biti na kožne spremembe pozorni ljudje, ki imajo tovrstne primere v družini, svetlopolte in svetlooke osebe in tisti, ki imajo na telesu veliko kožnih znamenj, našteva zdravnica.Kožni rak lahko doleti tudi tako starejše kot tudi zelo mlade osebe, pa opozarja kirurg Mitja Oblak, ki v šempetrski bolnišnici opravlja posege s področja plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Najmlajša pacientka z malignim melanomom, ki jo je operiral, je imela le 18 let. Intenzivnost zdravljenja in obseg območja, ki ga mora kirurg izrezati, pa je odvisna od velikosti in globine melanoma. Globlje kot seže, več je možnosti za zasevke, opozarja stroka.