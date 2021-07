Tržiška mestna policija je v prejšnjih dneh oglobila podjetje iz Pordenona, ki je s hladilnim tovornim vozilom dostavljalo sveže mesne izdelke v trgovino z živili, ki jo v tržiškem mestnem središču upravlja državljan Bangladeša. Med pregledom so ugotovili, da je bilo podjetje brez ustreznega dovoljenja za skladiščenje in razkosavanje mesnih izdelkov ter za njihovo prodajo v mesnicah. Podjetju so naložili 10.000 evrov globe