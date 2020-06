Mestna hiša je bila prvo kulturno središče

Konec lanskega decembra je v sklopu zbirke Umetnine v žepu Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta pri ZRC SAZU izdal 17. knjižico, ki je posvečena občinski stavbi v Novi Gorici. Avtorici Alenka Di Battista in Katarina Mohar sta v njej predstavili stavbno zgodovino in likovno opremo novogoriške mestne hiše, ki spada med primere povojne slovenske modernistične arhitekture. Stavba sicer kljub že pred leti začetemu postopku še ni zaščitena, na kar so med drugim aktualnega župana Klemna Miklaviča pred kratkim opozorili nekdanji novogoriški župani. Občinska uprava obljublja, da bo postopek speljala do konca.Mlajše generacije Novogoričanov prav gotovo ne vedo, da je bila občinska stavba, ki je eden prvih objektov, ki so jih zgradili na Solkanskem polju, v začetku polna raznolikih vsebin: poleg sedeža različnih upravnih in političnih organov je v njej domoval tudi prvi kino v mestu. Pravzaprav je bila mestna hiša prvo kulturno središče Nove Gorice, njena avla je bila prvi razstavni prostor v nastajajočem mestu, v veliki dvorani v pritličju so poleg kina prirejali tudi plese, celo modne revije in druge kulturne prireditve. V objektu so delovali še pošta, banka in sodišče ter študijski oddelek Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.

