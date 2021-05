Mestni svet za spremembo koncesijske pogodbe Soških elektrarn

Na včerajšnji izredni seji novogoriškega mestnega sveta so se pretresali ukrepi, povezani z zagotovitvijo varnosti na reki Soči v Solkanu. Svetniki so se seznanili s problematiko kopalnih voda na tem območju, s problematiko zagotavljanja ukrepov za varnost uporabnikov reke ter s pobudami in aktivnostmi Civilne iniciative Radi imamo Sočo. Na koncu so svetniki soglasno podprli sklep glede problematike kopalnih voda na tem območju, s čimer so se izrekli proti predlogu Ministrstva za okolje, da se tistemu območju odvzame status kopalnih voda, vlado so pozvali da sprejme ukrepe in pogoje za zagotovitev varne uporabe kopalnega območja »Soča pri Solkanu«, župana pa so pooblastili naj s Soškimi elektrarnami (SENG) in državo nadaljuje dialog ter da se do začetka kopalne sezone izvede ukrepe za zmanjševanje nesreč na tistem območju. Na predlog svetnika Roberta Goloba iz istoimenske liste pa so tem sklepom dodali še dve dopolnili. Prvo rešuje problem varnosti na dolgi rok: župan naj sproži postopke za sprejem aneksa h koncesijski pogodbi, ki jo ima SENG, in sicer za spremembo vodnega režima, s katerim bi se zmanjšalo tveganje za vse uporabnike reke. Z drugim dopolnilom pa so mestni svetniki županu naložili, da nemudoma stopi v kontakt s SENG z namenom, da se vodni režim spremeni že za kopalno sezono 2021.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.