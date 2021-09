Mesto bi upravljali z navezo »najboljših«

Zavedanje, da Gorica in Nova Gorica ne moreta ena brez druge in da so v čezmejnem sodelovanju velike razvojne priložnosti, se širi med Goričani. Številni udeleženci včerajšnjega srečanja o prihodnosti mesta v organizaciji šole za politično izobraževanje Ettore Romoli so med svojimi posegi omenili Evropsko prestolnice kulture 2025; kar nekaj jih je poudarilo, da gre za eno izmed najpomembnejših razvojnih priložnosti za mesto, ki jo gre čim bolje izkoristiti. Nekateri so obenem mnenja, da je čas za prevetritev krajevne politike; mesto po njihovem mnenju potrebuje občinsko upravo, ki bi temeljila na kompetencah in bi se ne zmenila za pripadnost levi oz. desni sredini, eni ali drugi narodni skupnosti: čas je po njihovih ocenah za širšo koalicijo, ki bi mesto vodila s ciljem maksimalnega izkoristka razvojnih priložnosti, povezanih z Evropsko prestolnico kulture 2025.

K sodelovanju je Andrea Romoli, sin pokojnega župana, povabil petdeset goriških politikov, podjetnikov in kulturnih delavcev, ki so imeli nalogo, da podajo svoj »recept« za preporod mesta. Skupno je srečanje trajalo preko deset ur; posamezne posege je Andrea Romoli sproti objavljal na Facebook strani šole, ki je posvečena spominu na njegovega očeta, tako da so interesentom na voljo tudi v prihodnjih dneh, saj verjetno ga ni »maratonca«, ki bi vseh deset ur presedel pred računalniškim ekranom. Nekateri »poklicni« politiki so šest minut, ki so jih imeli na razpolago, izkoristili za predvolilno nagovarjanje potencialnih volivcev, saj bodo v Gorici občinske volitve na sporedu prihodnje leto. Tudi zaradi tega so se v nekaterih posegih ob predlogih nabrale ostre kritike na račun sedanje uprave.