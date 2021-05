Migrante nezakonito prevažal na novogoriško mejo

Policisti Operativno komunikacijskega centra Nova Gorica so 13. aprila na Goriškem ustavili 23-letnega Mariborčana, ki je prevažal osem nezakonitih prebežnikov. Iz avtomobila so izstopili v kraju Podsabotin in nato peš ilegalno prečkali slovensko-italijansko državno mejo. Kmalu zatem so jih prestregli obmejni italijanski policisti, ki so ustavili sedem ilegalnih prebežnikov, državljanov Pakistana.

Kriminalisti so ugotovili tudi, da je 23-letni moški na novogoriško območje že dan prej prepeljal več tujih državljanov, šest ilegalnih prebežnikov, prav tako državljanov Pakistana. Moškemu so kriminalisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Kriminalisti in policisti več policijskih uprav v Sloveniji so z dobrim medsebojnim sodelovanjem in ob pomoči varnostnih organov iz Italije zbrali dovolj obvestil in dokazov za uspešno izpeljano preiskavo, prav tako so novogoriški kriminalisti v tej zvezi podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve zgoraj navedenega kaznivega dejanja zoper več osumljenih oseb z območja Slovenije.