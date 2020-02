Miklavič: »Zgled za Evropo miru«; Ziberna: »Kandidatura s srcem«

Ob uvrstitvi Gorice in Nove Gorice v drugi krog za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025, sta bila župana obeh mest navdušena.

»Evropa je prepoznala posebnost naših krajev, ki dajejo zgled Evropski uniji in evropski integraciji za nadaljnje integriranje in za nadaljnje sodelovanje, za Evropo miru in za Evropo kulture,« je med drugim izjavil novogoriški župan Klemen Miklavič. »Pomeni veliko spodbudo za nadaljnje integriranje obeh mest v eno,« je še dodal.

»Velik rezultat je bila že kandidatura, zdaj pa smo to še presegli,« je vidno navdušen med drugim menil goriški župan Rodolfo Ziberna. »Prepričan sem, da je naša kandidatura najboljša, ker ne sloni na denarju, pač pa smo se je lotili s srcem. Gre za politično kandidaturo, ker menimo, da gre pot za Evropo preko tovrstnih odnosov,« je še povedal.