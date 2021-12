Milijon evrov za zagon logističnega terminala

Dežela Furlanija-Julijska krajina je nakazala goriški občini en milijon evrov prispevka za podaljšanje in elektrifikacijo dveh železniških tirov ob logističnem terminalu družbe Sdag, do katerega bo v prihodnje vodil tudi nov železniški vezni lok.

»Po dolgih letih pričakovanja smo končno opravili prvi korak na poti do zagotovitve ponovnega zagona goriškemu tovornemu postajališču; podaljšanje in elektrifikacija dveh tirov uvajata v gradnjo novega železniškega veznega loka, ki predstavlja izredno razvojno priložnost. Zahvaljujemo se deželni upravi, ki verjame v ta razvojni projekt, Trgovinski zbornici, ki ga podpira, in vodstvu podjetja Sdag, ki ga izvaja,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem bo goriško tovorno postajališče ob zaključku del imelo čisto novo vlogo na področju logistike in prevozov.