Milijon za ceste in pločnike

»Pripravljamo dolgo vrsto projektov za naše mesto, ki imajo ob zmagi naziva Evropske prestolnice kulture 2025 še večji pomen. Seveda ne pozabljamo niti na redno vzdrževanje mestnih ulic in pločnikov, v kar bomo vložili en milijon evrov, sploh bomo dodatna sredstva zagotovili tudi v prihodnjem proračunu,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem bodo med pomladjo lepotnega posega deležne ulice Bellini, Brigata Pavia, Consortiva, Madonnina del Fante, Manzoni, Locchi, Randaccio,Rossigni, Toscanini, Virgilio in Visini.

»V Ulici Bellini bomo prenovili cestišče in gredice; posadili bomo tudi nekaj novih dreves, nadomestili bomo pokrove jaškov in poskrbeli za novo talno signalizacijo. Podobnega posega bo deležna Ulica Brigata Pavia, kjer bomo prenovili tudi pločnike. V Ulici Consortiva bomo ob novem asfaltu poskrbeli za privzdignjeni prehod za pešce,« pojasnjuje župan in opozarja, da bodo v Ulici Madonina del Fante položili kable za novo razsvetljavo, uredili bodo tudi nekaj novih parkirnih mest. Ulici Manzoni in Locchi bodo na novo asfaltirali, prenovili bodo pločnike in postavili nova svetila. V Ulici Randaccio bodo poskrbeli tudi za nove gredice, v Ulici Toscanini bodo prenovili cestišče, medtem ko bo Ulica Virgilio dobila nove pločnike in nov asfalt. V Ulici Visini bodo poskrbeli za novo asfaltno kritino.