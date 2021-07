Milijonska izguba

Podjetje Isontina ambiente se sooča z milijonsko izgubo, ki je posledica sprememb v sistemu zaračunavanja tarif za odvoz odpadkov. Da se je komunalno podjetje znašlo v rdečih številkah, je med torkovim zasedanjem goriškega občinskega sveta opozoril občinski svetnik Federico Portelli; podatek o izgubi je našel v enem izmed poročil deželne ustanove za nadzor nad ravnanjem z vodo in odpadki Ausir, v katerem je pojasnjeno, da so težave vezane na spremembe v sistemu zaračunavanja vodarine. Pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi je med zasedanjem občinskega sveta potrdil, da se podjetje Isontina ambiente sooča z izgubo in da išče način za rešitev težav. Iz ustanove Ausir so sicer že pred časom poslali dopis državnemu organu za regulacijo energije, omrežij in okolja Arera, v katerem so ga zaprosili, naj omogoči podjetju Isontina ambiente, da začasno odstopi od novega sistema za zaračunavanje tarif in se zatem spet povzpne na zeleno vejo.Med torkovim zasedanjem občinskega sveta so sicer z glasovi večine odobrili posodobljene tarife za odvoz odpadkov Tari.