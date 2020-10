Milijonska naložba v grajsko naselje

V prihodnjem mesecu, najkasneje do konca leta, se bodo nadaljevala dela, s katerimi si v sklopu projekta Urbana agenda na goriški občini prizadevajo za revitalizacijo goriškega gradu in grajskega naselja. Občina je iz skladov za trajnostni urbani razvoj za obdobje 2014-2020 prejela preko dva milijona evrov. Drugi sklop del, ki se bo v kratkem začel, je vreden več kot milijon evrov, goriški občinski uradi pa so pred kratkim imenovali izvajalca del. Podjetje C.P. Costruzioni iz Trsta je na osnovni vrednosti naročila, ki znaša 1.298.657,73 evrov, zagotovilo 15,69-odstotni popust. V teh tednih so v teku zadnja tehnična preverjanja, po katerih bodo s podjetjem podpisali pogodbo. Stroji, napovedujejo v občinskih uradih, naj bi zabrneli pred koncem leta.

V prvem sklopu del, ki so ga izpeljali pred dvema letoma, so poskrbeli za sanacijo in očiščenje dela grajskega obzidja v bližini Leopoldinskih vrat, torej tistega, ki gleda proti Rdeči hiši. Drugi sklop del, ki bo obsežnejši, bo ob popravilu zidov obsegal tudi dela v notranjosti gradu. Obnovili bodo sobo tik ob vhodu, kjer je trenutno blagajna, in stranišča. Oba prostora bodo prenovili, prav tako tudi bližnji stolp (t.i. Torre dell’Orologio): sem bodo po načrtih občinske uprave tudi preselili blagajno. Ob tem bodo tudi sanirali streho gradu.