Minister Hojs prihaja na Goriško

Danes popoldne bo v Novo Gorico na povabilo novogoriškega župana dr. Klemna Miklaviča prispel minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Na novogoriški mestni občini bodo goriški župani ministru predstavili problematiko prehajanja meje z Italijo, predlog za odprtje dodatne kontrolne točke za vstop v RS (Nova Gorica - nekdanji mejni prehod na Erjavčevi ulici), predlog za uvedbo dodatnih izjem v Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije za prehajanje meje na vstopnih točkah na goriškem območju in možnosti, s katerimi bi lahko zaščitili lokalno gospodarstvo, ki je odvisno od italijanskega potrošnika oziroma dobavitelja.

Minister se bo med obiskom sestal z novogoriškim županom, poslanko Državnega zbora RS mag. Eleno Zavadlav Ušaj, poslancem Državnega zbora RS Andrejem Černigojem, županom Občine Brda Francem Mužičem, županjo Občine Kanal ob Soči Tino Gerbec, županom Občine Miren-Kostanjevica Mauricijem Humarjem, županom Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milanom Turkom, predsednikom GZS OZ za severno Primorsko Julijanom Fortunatom, predsednikom upravnega odbora sekcije Območne obrtne-podjetniške zbornice Nova Gorica Primožem Černicem in predsednikom Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) Robertom Frandoličem.

Ministra bosta na obisku spremljala v. d. generalnega direktorja policije mag. Anton Travner in direktor Policijske uprave Nova Gorica Fabjan Kontestabile.

Minister se bo srečal tudi z županom Občine Gorica Rodolfom Ziberno, goriškim prefektom Massimom Marchesiellom, predstavniki krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji - deželnim tajnikom SKGZ Liviom Semoličem in deželnim predsednikom SSO Walterjem Bandljem, generalnim konzulom RS v Trstu Vojkom Volkom, vodjo kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za EPK 2025 Nedo Rusjan Bric in koordinatorko kandidature Vesno Humar ter novogoriškima podžupanoma Sašom Kogovškom in Simonom Rosičem. Štab Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica bo zagotovil izvedbo obiska skladno z zaščitnimi ukrepi.