Ministrica Helena Jaklitsch obiskala goriške šole

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklitsch, se je danes mudila na obisku v slovenskem šolskem centru v Puccinijevi ulici v Gorici. Najprej je za zaprtimi vrati imela srečanje z ravnatelji Davidejem Clodigom (Večstopenjska šola Gorica), Maro Petaros (tehniški zavodi Cankar-Zois-Vega) in Sonjo Klanjšček (liceja Gregorčič-Trubar), v.d. vodje Urada za slovenske šole Petrom Černicem, odgovorno za izvajanje projektov na področju šolske avtonomije pri Deželnem šolskem uradu Elisabetto Kovic, generalnim konzulom RS v Trstu Vojkom Volkom in Marinom Marsičem (SKGZ). Sledila sta kulturni program, ki so ga ministrici pripravili dijaki v šolskem avditoriju, in ogled šolskih prostorov. Ministrica je v avditoriju tudi odgovarjala na vprašanja dijakov, ki so zaobjemala njeno vlogo v slovenski vladi, stanje manjšin, pridobitev naziva EPK 2025 za Novo Gorico in Gorico ter druge teme.