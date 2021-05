Ministrica Jaklitsch na odprtju prenovljene dvorane centra Bratuž

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je danes popoldne udeležila uradnega odprtja po zaključku obnovitvenih del v dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. »Zelo bi si želela, da bi bili čim prej vsi sedeži napolnjeni, da bi bili vsi listki na njih, ki delijo obiskovalce, odstranjeni, da bo res lahko zadonela slovenska pesem, gledališki in literarni svet, ter vse, kar Slovenci, ki tu živite, ustvarjate,« je povedala ministrica.

V dvorani je nato potekalo srečanje s predstavniki ustanov, ki imajo sedež v središču na Drevoredu 20. septembra, in sicer Zveza slovenske katoliške prosvete, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, Združenje cerkvenih pevskih zborov, Amatersko športno združenje Olympia, Slovenska zamejska skavtska organizacija, Krožek za družbena vprašanja Anton Gregorčič, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž, Moški pevski zbor Mirko Filej, Svet slovenskih organizacij ter seveda Kulturni center Lojze Bratuž ter Katoliško tiskovno društvo. Ministrici so predstavili svoje delovanje in izzive, s katerimi se soočajo.