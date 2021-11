Ministrica Jaklitsch obiskala še Sovodnje, Štandrež in Doberdob

Po Gorici so v ponedeljek pod večer in zatem še včeraj prišli na vrsto Štandrež, Sovodnje in Doberdob, kjer so domači kulturni in športni delavci predstavili krajevni družbeni utrip ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch. V ponedeljek pod večer se je po nizu obiskov raznih goriških ustanov, o katerih smo poročali v včerajšnjem dnevniku, ministrica odpravila v štandreško župnijsko dvorano, kjer so jo nagovorili predstavniki Prosvetnega društva Štandrež, društva sKultura 2001 in skavtov. Marko Braini, Božidar Tabaj in Damjan Paulin so zastopali Prosvetno društvo Štandrež, Marjan Brescia in Mario Mucci pa društvo sKultura 2001. Ministrica je pohvalila trud za dosledno rabo slovenskega jezika in gojenje narodne zavednosti. Pietro Grauner je v imenu mladinske skupine društva Štandrež predstavil prizadevanja za ohranjanje vaških tradicij, ki bi se drugače izgubile. Po srečanju, pri katerem so jo spremljali predsednika krovnih organizacij SSO in SKGZ Walter Bandelj in Ksenija Dobrila ter generalni konzul RS Vojko Volk, si je ministrica ogledala še štandreško cerkev. Kustos goriških Pokrajinskih muzejev Saša Quinzi je ministrici razkazal tudi poslikave Toneta Kralja.

Včeraj je ministrica obiskala še dom Budal v Štandrežu, Kulturni dom Jožefa Češčuta v Sovodnjah ter sprejemni center na Gradini, kjer je srečala predstavnike društev iz treh vasi.