Ministrstvo bo sofinanciralo pokriti bazen

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v četrtek podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta za optimizacijo in aktiviranje površin novogoriškega športnega parka ter izgradnjo pokritega bazena. Upravičenec projekta, ki se že izvaja in znaša več kot šest milijonov evrov, je Mestna občina Nova Gorica. S pogodbo bo omogočeno črpanje iz evropskega in državnega proračuna, in sicer v višini več kot tri milijone evrov.

Na območju športnega parka Nova Gorica je evidentirano degradirano urbano območje. Mestna občina Nova Gorica ima namen območje revitalizirati z izgradnjo pokritega bazena in ureditvijo njegove okolice. Športni park se bo tako z namenom, da bo omogočen varen, funkcionalen in urejen dostop do objekta pokritega bazena, uredil v zeleni prostor za druženje. Urejena bo osrednja komunikacijska pot s sodobno urbano opremo, hortikulturno ureditvijo in parterjem pred novo načrtovanim objektom, v katerem bosta dva bazena: večji v merah 25 krat 20,5 metra in manjši dimenzije 4,5 in 8 metrov. Večji bazen bo imel dvižno dno, tako se bo lahko prilagajal različnim uporabnikom.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša več kot šest milijonov evrov. Poskusno obratovanje bazena je predvideno med januarjem in marcem 2022.