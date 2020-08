Ministrstvo predlagalo nadzor nad ravnanjem Centra za socialno delo

Ministrstvo za delo RS je socialni inšpekciji po utopitvi 10-letnega dečka pretekli teden in izpovedi staršev predlagalo nadzor nad ravnanjem Centra za socialno delo (CSD) Severna Primorska, je poročal Radio Slovenia. Državni organi morajo biti ob za ljudi tako bolečih dogodkih še posebej pozorni, da poleg izvajanja svojih zakonskih nalog pokažejo tudi človečnost, so izpostavili in socialni inšpekciji predlagali nadzor nad ravnanjem centra.

Starša sta namreč po tragični utopitvi 10-letnega sina v reki Soči v javnem pismu med drugim sporočila, da so razni organi njima in sinovoma na vsakem koraku povzročali nove in nove težave ter dodatne bolečine. Med drugim, tudi ko sta bila obveščena o nesreči, in sicer šele pet ur kasneje, nista mogla stopiti v stik s sinovoma in starimi starši, ker jima delavke centra za socialno delo tega niso omogočile. Zapletlo se je nato še na inštitutu za sodno medicino in na Žalah, zato sta se lahko od sina poslovila šele dan po dogodku. O vseh ugotovitvah bodo starša tudi osebno seznanili, so še zagotovili na ministrstvu.