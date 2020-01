Ministru poziv glede emisij

V slovenski javnosti te dni odmeva poziv, ki ga zdravniki in zobozdravniki širše goriške regije in skupščina Zdravniške zbornice Slovenije naslavljajo na državne organe, še posebej na Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje. Zaskrbljeni so zaradi dogajanja na območju srednje Soške doline, ki ga je v preteklosti zaznamovala več desetletij trajajoča proizvodnja azbestno-cementnih izdelkov v družbi Salonit Anhovo, zadnja leta pa ta cementarna – sosežigalnica vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih, opozarja 314 podpisnikov poziva – zdravnikov in zobozdravnikov iz vse Slovenije. »Pri Agenciji za okolje RS je v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino, na 135 tisoč ton na leto,« opozarjajo v pozivu, kjer so med drugim odločevalce pozvali k previdnosti pri odločanju v takih postopkih. Še posebej pozivajo k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za ljudi, vendar so sedaj kljub temu postavljene po meri njihovega povzročitelja. Na to temo so včeraj v Ljubljani na Zdravniški zbornici Slovenije sklicali novinarsko konferenco, kjer so prisotni strokovnjaki opozorili, da izpusti sežigalnic vsebujejo potrjeno rakotvorne snovi ter da naj se ne dodatno obremenjuje okolja, ki je že onesnaženo. »Razumem, da se industrija mora sklicevati na standarde. Vendar apeliramo na državo kot na postavljavce teh standardov, da so nam bolj pomembna človeška življenja,« je včeraj v Ljubljani opozorila zdravnica Metoda Dodič Fikfak. Na ministra za okolje Simona Zajca so prisotni v torek naslovili poziv, da do 6. marca pričnejo s postopkom za izenačitev dovoljenih emisij za sežig in sosežig vsaj na raven tistih, ko so dovoljene za sežig, oziroma kot jih določa Svetovna zdravstvena organizacija. Zbrane podpise zdravnikov bodo ministroma za okolje in zdravje predani konec januarja oz. začetek februarja.

