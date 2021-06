Mirovni sodnik na robu kolapsa

Urad mirovnega sodnika v Podgori je na robu kolapsa. Na to je pravosodno ministrico Marto Cartabia pisno opozoril Luca Ciriani, vodja skupine stranke Bratje Italije (Fratelli d’Italia) v senatu, ki je z goriškimi somišljeniki Francesco Tubetti, Francescom Del Sordijem in Chiaro Gatta zelo zaskrbljen nad položajem in delovanjem goriškega sodstva.

Da je goriško sodišče kadrovsko podhranjeno, ni novost, izredno zaskrbljujoče pa je zlasti stanje na uradu mirovnega sodnika, ki ima sedež v Podgori. »Kadrovski načrt predvideva deset zaposlenih, v resnici pa jih ima zdaj urad le šest – vključno s sodnikom in enim uradnikom, ki je na bolniškem dopustu. Srednja starost ostalih štirih uslužbencev je skoraj 60 let,« opozarja Ciriani, po besedah katerega urad zelo obremenjujejo zlasti postopki, ki so povezani s potrjevanjem odredb o pridržanju v centru Cpr v Gradišču. V letu 2020 je bilo takih postopkov 1100, letos so jih našteli že 400. »Problem je tudi zakon, na podlagi katerega mora do obravnave in potrditve pridržanja priti v največ 48 urah po prejemu prošnje, drugače so ilegalni priseljenci izpuščeni na prostost. To seveda pomeni ne le varnostno, ampak v sedanjih okoliščinah tudi zdravstveno tveganje,« poudarja senator, ki je prepričan, da bi moralo ministrstvo na podgorskem uradu podvojiti število zaposlenih.