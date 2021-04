Mlad par zasačili s 110 grami kokaina

Policisti so v torek, 30. marca, na podlagi naloga goriškega javnega tožilstva izvedli osebno preiskavo pri mladeniču in njegovi partnerici, ki živita v Tržiču.Osebje tržiškega komisariata je 29-letnega romunskega državljana in 22-letno italijansko državljanko, ki nimata stalne zaposlitve in živita skupaj v mestnem središču, zasačilo s 110 grami kokaina. Mlad par je pri sebi imel tudi druge snovi, ki so potrebne za redčenje droge. Poleg tega so tržiški policisti zasegli še nekaj folije in tehtnic, ki sta jih uporabljala za pripravo odmerkov droge; pri paru so ne nazadnje našli še sedem gramov marihuane in kar 13.500 evrov gotovine. Ob zaključku postopka so policisti par aretirali; mladega moškega so odpeljali v goriški zapor, medtem ko je 22-letnica končala v tržaškem Koroneju.Včeraj so na goriškem sodišču potrdili pripor za oba, ki tako ostajata še naprej v zaporu.

Preiskava se nadaljuje; policisti skušajo ugotoviti, kje sta mlada razpečevalca kupila zaseženi kokain, ki je na tržišču vreden kar 10.000 evrov.