Mlade spodbujajo k prostovoljstvu

Spomenik padlim in park Attems. To sta zbirni točki, na kateri se morajo zateči prebivalci Podgore v primeru, da bi prišlo do močnega potresa, poplave ali drugih naravnih nesreč. Zbirni točki določa občinski načrt zaščite in reševanja, ki so ga v ponedeljek zvečer predstavili krajanom pri nekdanji podgorski osnovni šoli. Navzoče sta nagovorila odgovorni za civilno zaščito pri goriški občini, Salvatore Gambitta, in Alessandro Gallo, ki je vodja goriške ekipe prostovoljcev. V imenu Občine Gorica sta udeležence večera v imenu župana Rodolfa Ziberne pozdravila občinska odbornica za decentralizacijo Chiara Gatta in pooblaščeni občinski svetnik za Podgoro, Pevmo, Štmaver in Oslavje Walter Bandelj.

Občinski svetnik je poudaril, da je bilo podgorsko srečanje, ki so ga načrtovali že dalj časa, namenjeno zlasti mladim. Mlade iz Podgore, Štmavra, Pevme in Oslavja želijo namreč spodbuditi, da se vključijo v civilno zaščito in tako ustvarijo tudi slovensko skupino prostovoljcev, ki bi delovala na območju omenjenih vasi. V dogovoru z goriškim županom bi ti tudi oblekli dvojezične uniforme, kot jih že imajo prostovoljci v Števerjanu in Sovodnjah, pojasnjuje Walter Bandelj. Ob še eni predstavitvi, ki jo v prihodnjih mesecih načrtujejo v eni izmed omenjenih slovenskih vasi, bodo namensko organizirali tudi tečaj za nove prostovoljce.