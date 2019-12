Mladega Pakistanca še niso našli

Mladega Pakistanca, ki je včeraj popoldne zdrsnil in padel v deročo vodo reke Soče pri Gradišču, še niso našli. Tudi danes so 25-letnika iskali od jutra do približno 14. ure, ko so z iskanjem prenehali, ker je tok bil premočen. »Potapljaška enota tržaških gasilcev ni mogla iskati mladeničevega trupla tam, kjer ga je prijatelj zadnjič videl, ker je bil tok neobvladljiv. Zaradi tega se je iskanje osredotočilo na bregove in na območje pod jezom,« je povedala Barbara Salvo, ki vodi poveljstvo karabinjerjev v Gradišču. Mladeniča, za katerega je v bistvu nemogoče, da bi ga našli živega, je lahko zaneslo tudi med drevesa na bregovih, iskali pa so ga tudi bolj južno od zagrajskega mosta.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.