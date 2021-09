Mladenič poskusil ubiti bivšo partnerico

Goriški karabinjerji so v nedeljo aretirali 23-letnega libijskega državljana brez dovoljenja za bivanje v Italiji, ki je svojo bivšo partnerico ranil z nožem po rokah in jo poskusil zadušiti. Ženska je uspela klicati na pomoč karabinjerje, ki so pridrveli na prizorišče dogodka. V stanovanju so zasegli velik kuhinjski nož, na katerem so bili madeži krvi; mladenič ga je skril v omaro, kjer so karabinjerji našli tudi nekaj oblačil, pomazanih s krvjo. Žensko so pospremili v bolnišnico, medtem ko so mladeniča aretirali in ga odpeljali v videmski zapor.