Mladi glasbeniki se bodo poklonili Tartiniju

Kar 44 mladih glasbenikov iz 21 evropskih držav, ki skupaj glasbeno ustvarjajo v znamenju mednarodnega sodelovanja in sožitja. European Spirit of Youth Orchestra (ESYO) je vizionarski projekt dirigenta Igorja Corettija Kureta, katerega korenine segajo v leto 1994, ko je Kuret predstavil projekt o glasbenem in kulturnem sodelovanju med Gorico in Novo Gorico. Po skoraj tridesetih letih, potem ko sta Nova Gorica in Gorica bili izbrani za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, se bo mednarodni orkester predstavil goriški publiki na koncertu Hommage á Giuseppe Tartini, ki bo v ponedeljek, 18. julija, ob 20.30 v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Projekt in program dejavnosti, ki jih bo orkester imel na Goriškem, so včeraj predstavili v pritličju goriške občine ob prisotnosti predsednice Kulturnega centra Lojze Bratuž Franke Žgavec, dirigenta Igorja Kureta, direktorja združenja Scuola per giovani musicisti europei iz Trsta, ki organizira projekt, Franca Siderija in goriškega odbornika za kulturo Fabrizia Oretija.

European Spirit of Youth Orchestra je orkester mladih glasbenikov, ki ga je pred tridesetimi leti ustanovil tržaški dirigent Igor Kuret, kateremu se iz leta v leto pridružijo mladi glasbeniki iz cele Evrope. Letos orkester sestavlja 44 mladih glasbenikov, ki že od 7. julija pridno vadijo v prostorih bivše vzpenjače na Sveti Gori. Izbrani glasbeniki, ki imajo od 12 do 19 let, prihajajo iz kar 21 evropskih držav. Kdor se je letos pridružil orkestru in delavnicam na Sveti Gori, bo izvajal nekaj Tartinijevih skladb, saj je letošnji program je posvečen 330. obletnici rojstva violinista Giuseppeja Tartinija. S koncertom v Kulturnem centru Bratuž se začenja poletna turneja, ki se bo nadaljevala v Portorožu, Trstu in v kraju Arquà Petrarca v bližini Padove. Na ponedeljkovem koncertu bodo izvajali dve Mozartovi skladbi, in sicer uverturo Figarove svatbe in zadnjo Mozartovo simfonijo v C-duru ter seveda nekaj skladb iz Tartinijevega repertoarja. Posebni gost koncerta pa bo violinist Giovanni Angeleri, zmagovalec prestižne nagrade v igranju violine Paganini iz Genove. Angeleri bo v ponedeljek zjutraj v centru Bratuž vodil tudi krajši mojstrski tečaj za violiniste iz glasbenih šol na Goriškem, ki je odprta tako slovenskim kot italijanskim glasbenim gojencem.