Mladi uživali v družbi in športu

Množica mladih je med vikendom uživala v družbi in športu v središču Danica na Vrhu, kjer so v soboto izpeljali turnir v odbojki, medtem ko je bila nedelja posvečena nogometu. Na vabilo k sodelovanju pomlajenega odbora društva Danica se je odzvalo kar osemnajst odbojkarskih ekip; veliko je bilo domačinov, mnogi so prišli iz okoliških krajev na Goriškem, kar nekaj je bilo tudi igralcev in igralk s Tržaškega, ki so na Vrhu tudi prespali. Igrali so po sistemu 4 proti 4, na igrišču je vseskozi morala biti vsaj ena igralka. Naposled se je zmage veselila ekipa Gwdi gwdc, drugi so bili Pompaduri, medtem ko se je na tretje mesto uvrstila ekipa Acchiappa i cossi. Najboljši igralec je bil Sandi Persoglia iz Štmavra, ki je zadnjo sezono igral v A3-ligi z ekipo Pineto Volley v Abrucih, medtem ko je najboljša igralka bila Sočanka Alissia Birri. Odbojkarskim tekmam je sledil koncert 3 prašičkov, ki ga je društvo Danica organiziralo v sodelovanju s Kulturnim domom iz Gorice.

V nedeljo se je na igrišču zvrstilo sedem nogometnih ekip; zmagale so Hnilobe, na drugo mesto se je vrstila ekipa Calcio šampanj, tretja je bila ekipa Grizly. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Juri Ocretti, ki je le nekaj dni prej opravil maturo na humanističnem liceju Simona Gregorčiča, poleg tega je tudi nastopil z Žilami na Europeadi na avstrijskem Koroškem; najboljši vratar je bil Daniele Bigaj. V soboto je odbojko skupno igralo približno devetdesetih igralcev in igralk, medtem ko jih je v nedeljo bilo okrog petdeset. Večinoma je šlo za najstnice in najstnike, ki so v zadnjih dveh letih zaradi pandemije še kako pogrešali druženje s sovrstniki.