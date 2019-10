Mladoletnikom točili alkohol

Ker so alkohol postregli trem mladoletnikom, bodo morali bar zapreti za sedemdnevno obdobje. Goriški kvestor je v prejšnjih dneh odredil enotedensko zaprtje javnega lokala v mestnem središču, v katerem so kršili stoti člen enotnega besedila o javni varnosti. Policisti so ugotovili, da so v baru postregli trem mladoletnikom alkoholne pijače, za kar so predvidene slane kazni. Če imajo »pivci« manj kot šestnajst let, gre za kršitev 689. člena kazenskega zakonika; če imajo od 16 do 18 let, pa mora upravitelj javnega lokala za vsako natočeno alkoholno pijačo plačati od 250 do 1000 evrov globe. Na podlagi zakona št. 30 iz leta 2001 mora upravitelj javnega lokala preveriti starost odjemalcev preko njihove osebne izkaznice, če bi lahko šlo za mladoletnike.

