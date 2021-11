Mladostnike s težavami je težko prestreči in prepričati o potrebi po zdravljenju

Pubertetnike, ki imajo težave z nekemičnimi zasvojenostmi, ni lahko prestreči, še manj jih prepričati, naj se zdravijo. Zato bo zdravstveno podjetje Asugi v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino v prihodnjih mesecih priredilo izobraževalni program za zaposlene v centrih za zdravljenje odvisnosti. Strokovnjaki iz Lombardije, kjer problem že bolje poznajo in zdravijo, bodo tukajšnje kolege seznanili z novimi prijemi za obravnavo teh bolnikov. Na Goriškem se s kemičnimi in nekemičnimi odvisnostmi ukvarjajo v centrih SERT v Gorici in Tržiču, o delovanju katerih smo se pogovorili z zdravstvenim vzgojiteljem Carlom Beneventom.

»Tudi v naših centrih spremljamo nekatere mladostnike z nekemičnimi odvisnostmi, vendar jih je težko prepričati, naj ostanejo in se zdravijo. Motivacije imajo premalo, ponavadi pridejo k nam, ker jih k temu prisilijo starši. Po določenem času pa tudi oni popustijo. Če so zelo mladi, jih napotimo h kolegom otroške nevropsihiatrije. Težava je v tem, da odvisnosti tako mladih ljudi niso še ustrezno kodificirane na kliničnem nivoju. Ni še jasno, kako se je treba obnašati in postopati. Zaradi tega so taka izobraževanja zelo pomembna, ker nam omogočajo, da ostanemo v stiku z realnostjo. V tej službi je poglavitno, da ne izgubimo vezi s tem, kar se dogaja zunaj,« poudarja Benevento.

V goriškem in tržiškem centru SERT sprejemajo in zdravijo osebe, ki imajo težave z različnimi oblikami odvisnosti in zasvojenosti, od kemičnih – tobaka, alkohola, prepovedanih substanc – do nekemičnih, kot so igre na srečo ali kompulzivno nakupovanje. »V letu 2020 smo v Gorici imeli 445 uporabnikov, v Tržiču pa 329. Na podlagi sedanjih podatkov predvidevamo, da bomo tudi letos ostali na približno istih številkah. Skupno je od teh 358 odvisnikov od prepovedanih drog. Težave s prepovedanimi substancami so veliko bolj trajne, zdravljenje traja zelo dolgo. Ko pa gre za alkohol, tobak in vedenjske odvisnosti, osebe pridejo k nam, začnejo zdravljenje, ga prekinejo, se zopet vrnejo itd.,« še pravi Benevento.