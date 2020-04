Mlaj le na spletu

Štandreško kulturno društvo Oton Župančič poziva člane in prijatelje k sodelovanju pri spletni akciji Moj mlaj. »Zaradi pandemije letos ne bomo smeli dvigniti tradicionalnega mlaja sredi vasi, zato vas vabimo, da praznik dela počastite vsak na svojem domu. Mlaj lahko sami dvignete na svojem dvorišču, lahko ga narišete, lahko napišete svoje pričevanje ali izbrskate kako staro fotografijo; bodite izvirni, predajte se domišljiji,« iz štandreškega kulturnega društva Oton Župančič nagovarjajo člane in prijatelje.Videoposnetke in fotografije bodo podobno kot za spletni akciji, ki so ju izvedli ob veliki noči in 25. aprilu, zbirali tako Facebook strani kot tudi na naslovu elektronske pošte zupancic.oton@gmail.com.