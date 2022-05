Med postavljanjem mlaja v Podgori se je okrog 22. ure zgodila nesreča. Mlaj je padel na tla in zadel žensko, staro okrog trideset let. Po doslej zbranih neuradnih informacijah so jo s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico: njeno zdravsteno stanje naj bi bilo resno.