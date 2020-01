Množica protifašistov se je spomnila tudi Vilme ...

Današnji protifašistični sprevod v Gorici je bil množičen in glasen. Udeležilo se ga je petsto, po besedah nekaterih celo osemsto ljudi. Udeleženci so se zbrali v Spominskem parku, od koder so se v sprevodu odpravili do Travnika. Sprevod so spremljali karabinjerji, policisti, osebje finančne straže in mestni redarji, ki so pazili, da ne bi prišlo do zapletov oz. stika s pripadniki gibanja CasaPound ali udeležencev komemoracije združenja X Mas v mestni hiši.

Na Travniku so navzoče nagovorili predstavniki zveze ANPI-VZPI, in sicer predsednica goriške sekcije Anna Di Gianantonio, deželni predsednik zveze Dino Spanghero in član vsedržavnega odbora zveze Patrik Zulian. Di Gianantonijeva se je med drugim spomnila žrtev fašističnega terorja in tudi nekdanje deportiranke Vilme Braini, ki so jo aretirali deportirali v Ravensbrück in Bergen-Belsen po ovadbi pripadnika X Mas.

Ko se je sprevod začenjal, je v veži mestne hiše potekala komemoracija enote X Mas, ki je ob prisotnosti praporščakov s prapori s fašističnimi simboli trajala le nekaj minut. Z županovim trakom je bila navzoča občinska odbornica Arianna Bellan, ki za razliko od prejšnjih let ni nagovorila navzočih. Molčal je tudi občinski svetnik Fabio Gentile, čeprav je ravno pred nekaj dnevi goriški sodnik razsodil, da prepevanje himne X Mas ni kaznivo dejanje. Gentile je himno zapel pred dvema letoma, danes pa je ni. Pred občino so se zbrali člani gibanja CasaPound; skupaj z udeleženci komemoracije se je zbralo med petdeset in šestdeset ljudi.