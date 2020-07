Močna nevihta s točo na Goriškem (VIDEO)

Na Goriškem je malo po 16. uri nastala močna nevihta, ponekod v Gorici in okolici je padala toča. Nevihtni oblak je zaobjel širše področje, od Kanala pa vse do Ozeljana, vključno z Brdi, Novo Gorico in Gorico. Pojavi so bili ponekod močni.

Današnje popoldansko dogajanje sicer ne preseneča, kajti ozračje je bilo v popoldanskih urah zelo nestanovitno. Ob visokih temperaturah je bila namreč zelo visoka tudi relativna vlaga, ponekod okrog 70-odstotna. Temperatura rosišča je bila zjutraj okrog 21 stopinj Celzija, je ugotavljal ARSO, kar je značilno za vlažno subtropsko zračno maso. V popoldanskih urah so tako marsikje nastajale vročinske nevihte, mestoma tudi močne.