Morilcu matere štirinajst let in pol zapora

Štirinajst let in pol skupne zaporne kazni je sodni senat na novogoriškem okrožnem sodišču na zaključku ponovnega sojenja danes izrekel Draganu Kukanji. Sodni senat, ki mu je predsedoval sodnik Igor Majnik, ga je spoznal za krivega povzročitve hudih telesnih poškodb in uboja 91-letne matere A. T. Kukanja 4. septembra 2018 na domu v Črničah. Državna tožilka Marta Durnik Vukelić, ki je sicer predlagala skupno kazen v višini 16 let zapora, je bila z razsodbo zadovoljna in se nanjo ne namerava pritožiti, ponovno pritožbo na višje, če bo treba tudi na vrhovno sodišče, pa je napovedal Kukanjev zagovornik Mitja Podgornik.

V izrečeno kazen so bila upoštevana tudi tri leta in pol zaporne kazni, ki jih je še na prvem sojenju lani Kukanja dobil za surovo ravnanje z mladoletno osebo in nasilje v družini, kar je potrdilo tudi Višje sodišče v Kopru. Sodbo je delno razveljavilo v delu, ki se nanaša na kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe in uboja in jo vrnilo na prvostopenjsko sodišče v Novi Gorici.

»Jaz sem kriv, vem, da sem jo ubil, a je nisem hotel ubiti. Žal mi je, da je do tega prišlo. Mamo sem imel rad, imel sem jo za zaveznico. Vse življenje sem trdo delal, oče mi ni nikoli ničesar dal. Kot otrok sem bil večkrat pretepen. Svojo hči imam zelo rad,« je danes pred sodnim senatom skrušen razlagal Dragan Kukanja.